Грубость и отсутствие внимания: озвучены причины плохого поведения собаки

Ветеринар Михаил Шеляков заявил, что причина плохого поведения собаки может быть в ошибках хозяина: питомцы могут обижаться или нервничать из-за громкого голоса, резких окриков и отсутствия внимания, сообщает Life.ru .

Хвостатые друзья отлично улавливают интонации. Они знают, что, когда человек их хвалит, то говорит ласковым тоном, когда ругает — строгим. Владельцам животных стоит следовать этому правилу в воспитании.

В коммуникации с собакой лучше обратить особое внимание на жестикуляцию. Взмахи руками и лишние резкие движения могут нервировать и пугать животное.

«Бывает, собаки, например, писают дома или даже на кровать. Что они хотят показать? Чаще всего, что мало внимания им уделяется. И таким образом они о себе напоминают», — добавил доктор.

2 июля во многих странах отмечают Международный день собак. В этот день приюты и зоозащитные организации проводят благотворительные акции и дни открытых дверей.