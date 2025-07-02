Глава водоканала воспользовался почтой и попался на разглашении гостайны
Глава водоканала Ростова-на-Дону Евгений Юркин заключен в СИЗО по делу о разглашении гостайны — чиновника задержали за то, что он отправил документы о критически важной инфраструктуре по обычной почте. Гендиректору АО «Ростовводоканал» грозит до 4 лет лишения свободы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ростовской области.
Следствие считает, что Юркин воспользовался несекретной почтой, когда отправлял информацию о критически важной городской инфраструктуре в региональное министерство ЖКХ.
«В результате указанных действий сведения, составляющие государственную тайну, стали достоянием лица, не имеющего соответствующий допуск», — сообщили в ФСБ.
После этого гендира «Ростовводоканала» задержали. Он стал фигурантом уголовного дела по части 1 статьи 283 УК РФ (разглашение государственной тайны).
Юркин арестован до 14 августа.