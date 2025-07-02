Глава водоканала воспользовался почтой и попался на разглашении гостайны

Глава водоканала Ростова-на-Дону Евгений Юркин заключен в СИЗО по делу о разглашении гостайны — чиновника задержали за то, что он отправил документы о критически важной инфраструктуре по обычной почте. Гендиректору АО «Ростовводоканал» грозит до 4 лет лишения свободы, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Ростовской области.