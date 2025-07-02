Медведев назвал число россиян, подписавших контракт с Минобороны в 2025 году

С января по июнь 2025 года контракт с Минобороны РФ подписали более 210 тыс. человек. По словам заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, это свидетельствует о патриотическом настрое граждан страны, пишет ТАСС .

В рамках заседания профильной межведомственной комиссии Медведев также отметил, что, кроме 210 тыс. новых контрактников, с начала 2025 года в добровольческие подразделения поступили более 18 тыс. человек.

«В целом хочу сказать, что темп набран весьма приличный, хороший. На 1 июля в воинские части прибыли более 210 тыс. человек. Кроме того, в добровольческие подразделения с начала года приняты свыше 18 тыс. человек. Это, безусловно, результат общей работы. Хочу поблагодарить всех, кто принимает участие в этой деятельности, за такие высокие результаты», — заявил Медведев.

Зампред Совета безопасности выразил надежду, что в дальнейшем в России удастся сохранить текущий темп набора военных на службу по контракту. Он также рассчитывает, что все поставленные перед бойцами задачи будут выполнены в полном объеме.

В настоящее время в России выгоднее всего подписывать контракт с Минобороны в подмосковной Балашихе. На Восточном шоссе, вл. 2, расположен единый центр отбора бойцов на службу, куда могут обратиться жители любых российских регионов. Кроме выплаты от государства в размере 400 тыс. рублей, Подмосковье выплачивает военным разово еще 2 млн 600 тыс. рублей в качестве поддержки.

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru, по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по номеру 117 с мобильного телефона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.