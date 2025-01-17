Более 700 человек эвакуировали в Петербурге из-за звонков из США

Из-за сообщений о якобы минировании из различных учреждений Санкт-Петербурга в четверг эвакуировали 755 человек, сообщает 78.ru .

Накануне в городе прокатилась волна звонков о лжеминировании. Неизвестные также писали на электронную почту учреждений. Всего сообщения о якобы минировании получил 21 объект, в том числе 16 объектов образования и одного — торговли.

Отмечается, что звонки поступали из США. В результате сообщений о ложном минировании из двух зданий эвакуировали 755 человек.

Помещения были обследованы правоохранителями, бомбы и другие предметы, представляющие опасность, не нашли. Проверку завершили в 21:00. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее более десяти рейсов задержали в Пулково из-за ложного сообщения о минировании. Некоторых пассажиров не выпускали из самолетов и не сажали в них.