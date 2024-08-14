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Более 35 беспилотников ВСУ сбили в Воронежской области

Прошлой ночью Воронежскую область атаковали более 35 украинских беспилотников, их сбили, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Как рассказал губернатор, дроны уничтожили с помощью систем ПВО.

«В регионе пострадавших нет», — уточнил Гусев в своем Telegram-канале.

По словам главы области, предварительно, из-за падения обломков беспилотников были повреждены несколько жилых и нежилых зданий, объекты коммунальной инфраструктуры, машины. Аварийные службы региона и комиссии по оценке ущерба начнут работать на территории после получения разрешения от оперативных служб.

Губернатор подчеркнул, что опасность атаки дронов в Воронежской области еще сохраняется.