Более 35 беспилотников ВСУ сбили в Воронежской области
Прошлой ночью Воронежскую область атаковали более 35 украинских беспилотников, их сбили, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
Как рассказал губернатор, дроны уничтожили с помощью систем ПВО.
«В регионе пострадавших нет», — уточнил Гусев в своем Telegram-канале.
По словам главы области, предварительно, из-за падения обломков беспилотников были повреждены несколько жилых и нежилых зданий, объекты коммунальной инфраструктуры, машины. Аварийные службы региона и комиссии по оценке ущерба начнут работать на территории после получения разрешения от оперативных служб.
Губернатор подчеркнул, что опасность атаки дронов в Воронежской области еще сохраняется.