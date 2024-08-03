сегодня в 15:27

Более 30 детей отравились в детском лагере «Огонек» в Светлогорске

Следователи начали проверку после отравления свыше 30 детей в детском лагере «Огонек» в Светлогорске, сообщает пресс-служба СУ СКР по Калининградской области.

Во время мониторинга СМИ следователи выявили публикацию об отравлении детей. Пострадавшие с признаками кишечной инфекции обратились за медпомощью.

По указанию главы СУ СК РФ по региону Дмитрия Бочарова для проверки информаци сразу организована доследственная проверка. При проведении проверки следователи планируют установить все обстоятельства инцидента.

Ранее более 30 человек отравились бутилированной водой из Свердловской области. На производстве не соблюдались правила гигиены.