Более 20 машин столкнулись на Егорьевском шоссе в Подмосковье

На Егорьевском шоссе в Подмосковье свыше 20 грузовых и легковых машин попали в аварию, сообщает «МК: срочные новости».

Судя по видео с места инцидента, автомобили стоят по разные стороны дороги. У некоторых авто видны сильные повреждения, а часть выглядит целыми. Несколько машин уже погрузили на эвакуаторы. На месте работают полицейские.

На дороге лежит снег. Видны части машин на отвалах в снегу на обочине.

Ранее в Брянской области произошло массовое ДТП с участием 14 машин. Предварительно, в аварии пострадал один человек.