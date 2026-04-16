Более 20 человек пострадали при столкновении поезда с грузовиком в Словакии

Водитель грузовика погиб при столкновении с поездом в Словакии

На железнодорожном переезде в Дунайске-Стреде в Словакии произошло ужасное ДТП. Поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком, сообщает РЕН ТВ .

Авария случилась на юге страны. Представитель перевозчика заявил, что пострадали более 20 человек, они получили легкие травмы от стекла, один пассажир разбил голову. Водитель грузовика погиб.

Сейчас дорога перекрыта. Поврежден переезд, состав поезда выведен из строя. Стоимость ущерба оценят позже.

Ранее поезд Владивосток — Москва протаранил большегруз на железнодорожном переезде станции Архара Дальневосточной железной дороги в Архаринском районе Амурской области. Никто не пострадал. Были повреждены светофор, передняя часть поезда и шпалы.

