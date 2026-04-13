Жуткое видео: поезд протаранил большегруз в Амурской области

сегодня в 12:33

Появилось жуткое видео столкновения поезда и большегруза в Амурской области

Поезд Владивосток—Москва протаранил большегруз на железнодорожном переезде станции Архара Дальневосточной железной дороги в Архаринском районе Амурской области. Видео столкновения публикует Svodka25 .

ДТП произошло 12 апреля примерно в 16:30 по местному времени. Поезд был почтово-багажным.

По предварительной информации, грузовик проигнорировал красный свет и выехал на ж/д пути. После столкновения электровоз сошел с рельсов.

Никто не пострадал. Были повреждены светофор, передняя часть поезда и шпалы. Размер ущерба выясняют.

На опубликованной записи поезд сигналит большегрузу за несколько десятков метров до него. Водитель автомобиля слышит звук, но все равно пытается переехать через железнодорожные пути. Ему почти удается, но поезд въезжает в самую заднюю часть большегруза. Из последнего что-то сыпется.

Передняя часть поезда, судя по фотографиям, сильно помята. Повреждения получил и большегруз.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.