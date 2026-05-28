Мельников заявил, что дело против митрополита Илариона не закрыто

Вице-президент Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил, что дело против митрополита Илариона в Чехии не прекращено, несмотря на освобождение без обвинений, сообщает aif.ru .

По словам Мельникова, защита продолжает добиваться закрытия дела и направила в Чехии ряд запросов.

Митрополита задержали 24 мая после отъезда от православного храма Петра и Павла в Карловых Варах. При досмотре автомобиля в багажнике обнаружили несколько контейнеров с белым веществом. Священнослужителя поместили в СИЗО по подозрению в хранении запрещенных веществ, однако спустя двое суток освободили без предъявления официальных обвинений и без ограничений. После этого митрополит покинул Чехию.

«Дело не прекращено, несмотря на то, что к нему в целом много вопросов. Адвокат в Чехии направил ряд запросов по этому поводу», — сообщил Мельников.

Он подчеркнул, что защита указывала на нарушения при обыске.

«Вся эта ситуация была похожа на провокацию. Адвокат заявлял множество ходатайств относительно незаконности процедуры проведения обыска. Обыски не были зафиксированы должным образом. Поэтому говорить о надлежащем расследовании дела нельзя. Это одна из причин, почему митрополиту не назначили меру пресечения, а просто отпустили из зала суда», — добавил Мельников.

Правозащитник также отметил, что поводом для задержания стало анонимное заявление.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.