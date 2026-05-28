В Вологодской области пропал 17-летний подросток

В городе Кадников Вологодской области 26 мая пропал 17-летний Костя. Сейчас подростка разыскивают в Вологде и районе Сокол, сообщает aif.ru .

Подросток ушел из дома днем 26 мая — на следующий день после последнего звонка — и не вернулся. Кадников — небольшой город с населением около 4 тысяч человек, поэтому исчезновение быстро заметили, и семья обратилась за помощью.

В день пропажи Костя был одет в черную клетчатую рубашку, черные джоггеры и черную или белую футболку. Юноша носит очки, его рост — 182 сантиметра.

По словам родственников, Костя тихий и скромный, раньше из дома не уходил. В свободное время он помогал семье в мастерской по изготовлению украшений. К 9 Мая родные делали брошки из георгиевских лент с надписью «Победа».

«Сейчас его ищут в Вологде, в районе Сокол. Перед пропажей он ни с кем не ссорился, да и раньше никогда не пропадал», — пояснила тетя подростка Лариса.

