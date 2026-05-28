«Она что-то знает!»: в Сети захейтили участницу поисков Усольцевых

Глава «Поиска пропавших детей» имени Оксаны Василишиной Светлана Торгашина планирует обратиться в полицию из-за оскорбляющих публикаций о ней в рамках работы по поиску семьи Усольцевых, сообщает Ngs24.ru .

В сообществе «Все версии» в соцсети «ВКонтакте», где посты посвящены предположениям и обстоятельствам пропажи Усольцевых, в комментариях пользователи пишут разные версии того, что могло случиться, а еще люди обсуждают поиски. Подписчики сомневаются в некоторых деталях, которые были озвучены волонтерами и Торгашиной.

В одном из постов говорится, что глава организации на записи камер с соседней базы увидела Сергея Усольцева за рулем авто.

«На записях с камеры на „Постоялом дворе“ должно было быть то же самое. Сколько там проезжала машина мимо камеры? Буквально секунды. Как там Торгашина могла разглядеть Сергея Усольцева — абсолютно непонятно. Я думаю, что она бросила фейк. Опять же, кроме нее этих записей никто не видел — по крайней мере, не сообщал о них», — говорится в посте.

В другом посте отмечено, что Торгашина защищает директора турбазы, где останавливалась пропавшая семья. Также в группе сообщили, что женщина якобы угрожала администратору паблика.

Как пояснила Торгашина, активно писать про нее и организацию и «порочить честь волонтеров» в паблике стали после выхода в эфир передач «Пусть говорят». В группе была не только противоречивая информация, но и появлялись карикатуры на нее.

«Я написала Тушинскому, он, правда, убрал фотографию. А потом я нашла еще один пост, где идет речь о том, что, вроде как, и мои волонтеры говорят о том, что я там на поисках не появляюсь, но зато на передаче „Пусть говорят“ появляюсь постоянно. Видимо, потому что там платят», — добавила собеседница.

Что касается темы якобы защиты Кудряшова, то руководитель поискового отряда тоже прокомментировала это.

«Они там вцепились: „Что она его так защищает? Она что-то знает!“ Хотя нет. С Кудряшовым я познакомилась в день, когда мы приехали на базу», — подчеркнула она.

Торгашина обратилась к юристам, чтобы они помогли ей составить заявление в полицию.

Администратор сообщества в ВК подписан как Александр Тушинский. Он уточнил, что не ставит компетенции главы поискового отряда под вопрос в сообществе. По его словам, он только пересказал выпуск передачи на федеральном канале и указал на неточности спикера. Про компетентность ее как руководителя отряда Тушинский ничего сказать не может.

64-летний Сергей Усольцев, его 48-летняя супруга Ирина и их пятилетняя дочь бесследно исчезли 28 сентября 2025 года. Семья находилась в турлагере и отправилась на прогулку к местным скалам в легкой одежде, рассчитывая на короткий поход длительностью в несколько часов. Однако к своему автомобилю, который остался припаркованным на окраине Кутурчина, туристы так и не вернулись.

