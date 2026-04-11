Более 100 мертвых дельфинов нашли на побережье Краснодарского края

На побережье Черного моря от Тамани до Сириуса за месяц обнаружили 132 мертвых дельфина, сообщает Kub Mash .

82 млекопитающих погибли в первые 10 дней апреля.

Специалисты центра «Дельфа» считают, что в этом виноваты рыболовные сети. Весной в море активно ловят камбалу, а такие сети очень опасны для дельфинов. Траулеры тоже представляют для них угрозу.

Ранее волонтеры спасали раненого дельфина без глаза в районе Большого Утриша в Краснодарском крае, но он пропал.

