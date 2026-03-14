Раненого дельфина без глаз спасали в Краснодарском крае, но он пропал

Волонтеры спасали раненого дельфина (черноморская морская свинья, азовка) без глаза в районе Большого Утриша в Краснодарском крае, но он пропал, сообщает Kub Mash .

Его заметили около берега 7 марта. Через несколько дней с помощью фото у млекопитающего нашли травму около плавника, абсцесс и истощение. Таких больных дельфинов специалисты в природе ранее не встречали.

Выловить это краснокнижное животное в море нельзя, так как стресс может навредить ему сильнее. Поэтому волонтеры подкармливали дельфина рыбой и провели тщательную подводную съемку, которая показала у пострадавшего большие проблемы.

13 марта азовку в лагуне не обнаружили. Видимо, она набралась сил и уплыла или ее состояние стало хуже.

