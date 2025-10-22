Более 100 дисков с порно: жителя Ленобласти подозревают в растлении школьниц

В Ленобласти задержали мужчину по подозрению в растлении школьниц

В Ленинградской области задержали мужчину, который подозревается в растлении школьниц 9 и 17 лет. Он также хранил у себя в доме более 100 дисков с порнографией, сообщает РЕН ТВ .

Подозреваемый — житель города Лодейное Поле. По данным следствия, мужчина с 2023 года регулярно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочек.

Выяснилось, что школьницы сами приходили к нему в гости, потому что он был гражданским мужем их покойной тети. В доме у мужчины нашли не только диски с порнографией, но и наручники, плетки, женское белье. Все улики были изъяты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям о насильственных действиях сексуального характера и развратных действиях.

Ранее в Санкт-Петербурге поймали 56-летнего мужчину, который снимал порно с маленькой девочкой. Подозреваемый работал водителем трамвая.

