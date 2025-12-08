Боксировавшего с памятником бойца ММА арестовали

Бойца ММА Заура Исмаилова, который боксировал с памятником ветеранам МЧС на Кременчугской улице в столице, арестовали. Решение вынес Дорогомиловский районный суд, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Исмаилова обвиняют по п. «б», ч. 2 ст. 243.4 УК РФ (уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества).

По информации ТАСС, мужчину арестовали на 1 месяц и 30 суток. Свою вину обвиняемый признал и раскаялся. При этом в суде стало известно, что при задержании Исмаилов оказывал сопротивление и пытался скрыться.

Адвокат задержанного заявил, что у его подзащитного есть заболевание — рассеянный склероз. Также по словам правозащитника, Исмаилов жертвовал деньги на поддержку бойцов СВО. По словам обвиняемого, он не понял, что произошло, и возражает против заключения.

Ранее правоохранители наткнулись на видео с противоправными действиями в ходе мониторинга интернета. В кадре мужчина оскверняет памятник ветеранам МЧС. Исмаилова задержали.

