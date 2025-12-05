сегодня в 19:48

В Москве задержали подозреваемого в осквернении памятника на Кременчугской улице

Московские полицейские отреагировали на осквернение памятника ветеранам МЧС, расположенного на Кременчугской улице, и в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице в MAX .

Правоохранители наткнулись на видео с противоправными действиями в ходе мониторинга сети Интернет. В кадре мужчина оскверняет памятник ветеранам МЧС.

По данному факту следствие приняло процессуальное решение — возбуждено уголовное дело по статье 243.4 УК РФ.

Были организованы оперативно-розыскные мероприятия. В итоге сотрудники полиции УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве задержали подозреваемого 1986 года рождения.

Его доставили в отдел МВД России по району Фили-Давыдково. Обстоятельства происшествия выясняются.

