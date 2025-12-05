Мужчина осквернил памятник ветеранам МЧС на Кременчугской улице в Москве

В СМИ появилась информация о том, что мужчина осквернил памятник ветеранам МЧС, расположенный на Кременчугской улице в Москве. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по российской столице.

Его расследуют по статье 243.4 Уголовного кодекса России («Уничтожение, повреждение либо осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России»).

Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.

В начале ноября подростки разгромили могилу бойца СВО и украли с нее флаги в Приморском крае. Правонарушение попало на камеру видеонаблюдения.

