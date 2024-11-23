Бойцы ВС РФ уничтожили истребитель МиГ-29 на военном аэродроме ВСУ

сегодня в 14:23

Вооруженные силы России нанесли огневое поражение военным аэродромам, скоплениям живой силы и боевой техники украинских сил в 149 районах, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удары наносились с помощью оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Также в результате точных ударов был уничтожен многоцелевой истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины.

Кроме того, средства ПВО обнаружили и сбили 3 французские управляемые авиабомбы Hammer, 8 американских реактивных снарядов РСЗО HIMARS и 55 беспилотников самолетного типа противника.

Ранее российские подразделения ударом фугасной авиабомбы (ФАБ) нанесли удар по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Ступочки и Предтечено в окрестностях Константиновки в ДНР.