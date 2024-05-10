Бои на линии соприкосновения идут в Харьковской области

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Ганчев: в Харьковской области идут бои на участках линии соприкосновения

Глава Военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что боевые действия идут на нескольких участках линии соприкосновения, в приграничных районах.

«По обстановке на Харьковском направлении. Наши бойцы продолжают активно бить врага», — написал Ганчев в своем Telegram-канале.

Он призвал местных жителей соблюдать осторожность, а также не покидать укрытий без острой необходимости.

Глава ВГА добавил, что с украинской стороны возможны информационные провокации, поэтому следует доверять только официальной информации.

Ранее командир 92-го полка ВСУ полковник Павел Федосенко заявил, что после взятия Константиновки и Дружковки ВС РФ откроется путь для более глубокого продвижения. Он подчеркнул, что через несколько недель российские войска будут в Днепре, Харькове, Кривом Роге.