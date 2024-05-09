Федосенко: ВС РФ выйдут на Днепр и Харьков при взятии Константиновки и Дружковки

В своей статье для Economist он объяснил, что после взятия Константиновки и Дружковки ВС РФ откроется путь для более глубокого продвижения.

«Через несколько недель российские войска будут в Днепре, Харькове, Кривом Роге», — указал полковник.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу ранее заявлял, что ВСУ ежедневно теряют около тысячи человек. Виной тому требования американских и европейских куратов сдерживать наступление российских военных любой ценой. Только на 2024 год Киев, по его словам, потерял более 111 тысяч солдат и 21 тыс. единиц военной техники.