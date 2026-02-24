Богомаз предупредил жителей Брянской области о беспилотной опасности

Вечером 24 февраля губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале призвал население региона оставаться дома и не покидать безопасные места в связи с беспилотной опасностью.

«Внимание! Внимание! На территории Брянской области! Беспилотная опасность! Беспилотная опасность! По возможности оставайтесь дома! Укройтесь в помещении без окон с капитальными стенами!» — призвал губернатор жителей региона.

По словам Богомаза, пока действует режим беспилотной опасности, ни в коем случае нельзя подходить к окнам. Лучше всего оставаться в помещениях, где только стены.

Губернатор также призвал всех, кто находится на улице или в пути в транспорте, поспешить в укрытие как можно скорее. В случае возникновения экстренной ситуации он рекомендовал звонить по короткому номеру «112».

Ранее ВСУ ударили в Брянской области по трансформаторам и линиям электропередачи. В результате этой атаки жертв удалось избежать.

