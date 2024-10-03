Житель Курской области ползком спасался от украинского солдата, который в упор расстреливал его машину. Об этом на допросе с военными следователями СК РФ в качестве свидетеля поделилась мирная жительница, сообщает РИА Новости .

Эту историю женщине рассказал приятель. Однажды он доехал до остановки автобуса на машине. Там он увидел солдата ВСУ, который открыл огонь по транспортным средствам.

«Говорит, что просто чудом из этой машины вышел и ползком уполз», — отметила свидетель.

Ранее автор Telegram-канала «Поставщик душ» сообщал, что в Курской области гражданских уничтожают не только боевики украинских национальных батальонов. К таким преступлениям причастны и обычные солдаты ВСУ.