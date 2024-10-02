Автор Telegram-канала «Поставщик душ» и военнослужащий ВС РФ по имени Александр заявил, что ВСУ расстреливают мирное население Курской области. Это делают не только бойцы национальных батальонов, но и простые солдаты украинской армии, сообщает «ФедералПресс» .

По словам бойца, уничтожать гражданских могут только психически нездоровые люди или те, кому «промыли мозги» до такой степени, что они не считают русских за людей. Такие индивиды уверены, что их можно убивать без разбора, истребляя целыми семьями, сказал российский военный.

Подразделения ВСУ, находящиеся на территории Курской области, получили указания от командования на устранение гражданских лиц. Кроме того, за действиями украинских военных стоит глубокая русофобия: многие из них испытывают ненависть к русским исключительно из-за их национальности, уверен военный блогер.

«Это осознанный шаг без возврата. Убивая гражданских, ты становишься военным преступником. Оправдать это никогда и ничем нельзя», — заключил армеец.