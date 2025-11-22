Боевики похитили более 300 детей из католической школы в Нигерии
В Нигерии неизвестная вооруженная группировка напала на школу Святой Марии и похитила свыше 300 детей, сообщает SHOT.
Всего бандиты захватили 303 ученика и 12 учителей.
За несколько дней до нападения на школу Святой Марии, неизвестные также атаковали школу-интернат в городе Мага. Там похитили 25 учениц.
Как пишут местные СМИ, в последние десятилетия в стране вооруженные бандиты регулярно похищают детей. Они требуют за них выкуп, а девочек насильно выдают замуж.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет пообещал уничтожить террористов в Нигерии, если власти страны не защитят христиан.
