сегодня в 17:01

Боевики похитили более 300 детей из католической школы в Нигерии

В Нигерии неизвестная вооруженная группировка напала на школу Святой Марии и похитила свыше 300 детей, сообщает SHOT .

Всего бандиты захватили 303 ученика и 12 учителей.

За несколько дней до нападения на школу Святой Марии, неизвестные также атаковали школу-интернат в городе Мага. Там похитили 25 учениц.

Как пишут местные СМИ, в последние десятилетия в стране вооруженные бандиты регулярно похищают детей. Они требуют за них выкуп, а девочек насильно выдают замуж.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет пообещал уничтожить террористов в Нигерии, если власти страны не защитят христиан.

