Боец поп-ММА ворвался в номер сотрудницы Думы: подробности ЧП в гостинице Москвы

Напавшим на гостиницу «Восход» в Москве оказался 22-летний боец поп-ММА Алим О., называющий себя Шоуменом, утверждает SHOT . В номере, в который ворвался спортсмен, находилась сотрудница Тюменской областной думы.

По данным издания, мужчина также напал с ножом на полицейских, но не смог их ранить. После этого боец поп-ММА был задержан.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статьям о хулиганстве с применением оружия и применении насилия в отношении представителя власти.

Полиция сообщала, что 21 апреля мужчина взорвал страйкбольную пиротехнику в гостинице «Восход», после чего был задержан. По данным правоохранителей, стрельбы в гостинице не было.

Mash также утверждал, что когда дебошир ворвался в номер, там находилась женщина с дочкой. После этого мужчина, угрожая пистолетом, приказал постоялицам смотреть в окно и начал нюхать белый порошок.