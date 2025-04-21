Взорвал гранату и начал нюхать порошок: появились подробности ЧП в отеле Москвы
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Мужчина, который ворвался в московскую гостиницу «Восход», устроил взрыв стайкбольной гранаты и ворвался в один из номеров, где начал нюхать белый порошок, утверждает Mash. По данным столичного главка МВД РФ, злоумышленник уже задержан.
Очевидцы позвонили в полицию примерно в 10:30 и рассказали о хлопке в доме на Алтуфьевском шоссе. По предварительным данным правоохранителей, там мужчина взорвал страйкбольную пиротехнику. Стрельбы на месте не было.
В результате инцидента никто не пострадал. Подозреваемый уже задержан.
По данным Mash, в «Восход» ворвался мужчина с длинными волосами, который взорвал страйкбольную гранату на 4-м этаже отеля. После этого он ломился в номера постояльцев, а в один из них даже выбил дверь. Там находились женщина и ее дочь.
Постоялица рассказала, что после проникновения в номер злоумышленник достал пистолет и сказал, чтобы она и ее дочь смотрели в окно. В это время мужчина сел на диван и начал нюхать белый порошок, повторяя фразу: «Тихо, тихо». После этого он сбежал.