Человек с пистолетом ворвался в гостиницу в Москве

SHOT: мужчина с пистолетом ворвался в гостиницу в Москве

Неизвестный мужчина с предметом, похожим на пистолет, ворвался в номер гостиницы «Восход» на Алтуфьевском шоссе в Москве. В холле, предположительно, слышали звуки выстрелов, сообщает SHOT со ссылкой на очевидцев.

Ворвавшись в отель, мужчина поднялся на четвертый этаж и зашел в один из номеров. По словам свидетелей, в это время в холле звучал грохот, напоминающий выстрелы. После этого неизвестный скрылся.

На место инцидента выехали экстренные службы. Информации о наличии пострадавших пока не поступало.

Прочие обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в подмосковных Люберцах автомобилист ранил курьера из травматического пистолета. После стрельбы злоумышленник скрылся, его объявили в розыск.