В Люберцах автомобилист расстрелял курьера из травматического пистолета

Вблизи одного из домов на Октябрьском проспекте в Люберцах неизвестный автомобилист из травматического пистолета выстрелил в курьера, ранив мужчину, затем скрылся. Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

Предварительно установлено, что между водителем и курьером 1977 года рождения возник конфликт. Во время ссоры автомобилист схватился за травматическое оружие, ранил оппонента и скрылся с места преступления.

Пострадавшему была оказана медицинская помощь на месте происшествия.

Сбежавший с места стрельбы мужчина объявлен в розыск. По факту случившегося проводится проверка, какое-либо решение будет принято позднее по ее итогам и в рамках действующего закона.