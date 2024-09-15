Боец «Ахмата» заявил, что Киев пытается стягивать силы в район Суджи
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Командир одного из отрядов с позывным Аид заявил, что украинские силы предпринимают попытки по стягиванию сил в район Суджи Курской области, однако российские военнослужащие припятствуют формированию «кулака» со стороны противника, сообщает РИА Новости.
«Обстановка довольно напряженная, очень большие силы противник пытается сюда стягивать, мы своевременно перемалываем для того, чтобы они не могли сформировать ударный кулак», — рассказал российский боец.
Военнослужащий добавил, что снайперы спецназа «Ахмат» ведут ежедневную охоту не только на живую силу, но и на легкобронированную технику противника на территории приграничных районов Курской области.
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что отряд «Каштана» уничтожил два опорных пункта ВСУ и взял пленных на участке Нижней Паровой в Курской области.