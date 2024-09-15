Боец «Ахмата» заявил, что Киев пытается стягивать силы в район Суджи

Командир одного из отрядов с позывным Аид заявил, что украинские силы предпринимают попытки по стягиванию сил в район Суджи Курской области, однако российские военнослужащие припятствуют формированию «кулака» со стороны противника, сообщает РИА Новости .

«Обстановка довольно напряженная, очень большие силы противник пытается сюда стягивать, мы своевременно перемалываем для того, чтобы они не могли сформировать ударный кулак», — рассказал российский боец.

Военнослужащий добавил, что снайперы спецназа «Ахмат» ведут ежедневную охоту не только на живую силу, но и на легкобронированную технику противника на территории приграничных районов Курской области.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что отряд «Каштана» уничтожил два опорных пункта ВСУ и взял пленных на участке Нижней Паровой в Курской области.