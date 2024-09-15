Алаудинов: спецназ «Ахмат» уничтожил два опорных пункта ВСУ в Курской области

Отряд «Каштана» спецназа «Ахмат» уничтожил два опорных пункта ВСУ и взял пленных на участке Нижней Паровой в Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале .

По его словам, тех, кто отказался сдаться — уничтожили.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины прорвали линию обороны на одном из участков границы на глушковском направлении для отвлечения российских подразделений, которые сейчас идут в наступление. Также Алаудинов добавил, что у украинской армии нет ресурсов, чтобы «заставить российскую армию проиграть».

Ранее Апти Алаудинов опроверг заявление экс-разведчика США Скотта Риттера о том, что воевал против России во время второй чеченской войны.