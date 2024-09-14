Пленные украинские военные рассказали о полной дезорганизации в рядах ВСУ

Пленные украинские военные жалуются на полную дезорганизацию в рядах Вооруженных сил Украины, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале .

«Пленные жалуются, что у них идет полная дезорганизация. Я так понял, у них очень серьезная паника. Большие проблемы с едой, водой, обеспечением. Они повально на это жалуются», — сказал он.

По его словам, многие из бойцов ВСУ покидают территорию РФ.

«Пытаются убежать с территории России», — отметил он.

Ранее Апти Алаудинов опроверг заявление экс-разведчика США Скотта Риттера о том, что воевал против России во время второй чеченской войны.