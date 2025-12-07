Блогерша из Саратова устроила сыну «собачий кайф» с помощью вакуумного пакета

36-летняя Анна является автором блога о жизни мамы. Некоторые ее видео набирают миллионы просмотров.

Недавно блогерша опубликовала видео, на котором ее сын Стас лежит в большом вакуумном пакете, затем Анна начала высасывать из него воздух с помощью пылесоса. Ребенок провел без воздуха несколько секунд, после чего закричал: «Мама!».

Не все оценили сомнительный перформанс — блогерша столкнулась с волной критики. Теперь органы опеки требуют проверить семью.

Ранее российский блогер сняла с помощью нейросети клип на песню из «Ну, погоди!» и вызвала фурор в Сети. Демо-версия музыкального трека всего за несколько дней собрала 6,6 млн просмотров.

