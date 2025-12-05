Блогер сняла с помощью ИИ клип на песню из «Ну, погоди!» и вызвала фурор в Сети

Российский блогер вызвал фурор в социальных сетях, представив полностью сгенерированный искусственным интеллектом видеоролик с русской зимней атмосферой. Все элементы, включая музыкальное сопровождение, персонажей и видеоряд, были созданы нейросетями, сообщает Baza .

Демо-версия музыкального трека всего за несколько дней собрала 6,6 миллиона просмотров в Instagram*. В качестве основы композиции был использован текст песни «Песенка Деда Мороза и Снегурочки» из известного мультфильма «Ну, погоди!».

Для полноценной версии, которая к настоящему моменту набрала 4 миллиона просмотров, блогеру потребовалось написать продолжение к оригинальной песне.

По сюжету ролика песню исполняют три солистки, одетые в кружевные белоснежные наряды с кокошниками на голове. Песню поет одна девушка, а две другие — танцуют вместе с ней. В клипе демонстрируется в том числе прогулка по полю, где волосы девушки развиваются на ветру.

По словам блогерши, ее целью было создать что-то более современное, но при этом передающее дух русской зимы.

* Соцсеть принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.

