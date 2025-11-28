Блогера Subo во время стрима в Дубае избил боец ММА из-за шутки

В Дубае во время онлайн-трансляции сбежавший из России блогер Субхан Мамедов, более известный как Subo, неаккуратно пошутил про бойца ММА Шовхала Чурчаева, который находился рядом с ним во время стрима. Спортсмен мгновенно вспылил и начал избивать блогера в прямом эфире, сообщает SHOT .

Инцидент произошел прямо в апартаментах блогера. Причиной физической расправы, которую устроил боец смешанных единоборств, стала неудачная шутка, обернувшаяся градом мощных ударов в адрес инфлюенсера.

В ходе прямого эфира Subo общался с бойцом ММА Шовхалом Чурчаевым. Блогер позволил себе высказывание о том, что боец якобы униженно просил главу UFC принять его в организацию. Чурчаев, услышав сказанное, пришел в ярость и сначала несколько раз ударил Subo по лицу, а затем перешел к более серьезному избиению, используя ноги.

В момент избиения боец ММА требовал, чтобы Subo встал на колени и извинился перед публикой. Блогер, в свою очередь, умолял прекратить побои, так как у него пошла кровь. Чем в итоге закончилась история, не уточняется.

Ранее квартиру Subo арестовали из-за задолженности по налогам. Двухкомнатная квартира в подмосковном Одинцове пустует уже два месяца, с тех пор как Субхана объявили в розыск после обысков и его отъезда из России

