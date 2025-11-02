Квартиру блогера Subo в Подмосковье арестовали из-за долгов перед налоговой

Квартиру известного блогера Subo (Субхана Мамедова) арестовали из-за задолженности по налогам. Двухкомнатная квартира в подмосковном Одинцове пустует уже два месяца, с тех пор как Субхана объявили в розыск после обысков и его отъезда из России, сообщает Mash .

Квартиру площадью 60 кв. м, купленную в ипотеку в 2018 году за 10 млн рублей, конфискуют и продадут для погашения налогового долга в размере 91 млн рублей. Блогер не появлялся в квартире с февраля текущего года. В том же месяце он лишился гражданства РФ, так как при оформлении паспорта предоставил ложные данные.

Затем Мамедов спешно покинул страну и переехал в ОАЭ, поскольку находится в розыске по обвинениям в уклонении от уплаты налогов и отмывании денежных средств. Его брат помещен под домашний арест, а отец прекратил с ним всякое общение.

После переезда Subo начал злоупотреблять алкоголем, организовав месячный марафон по распитию вина и активному продвижению онлайн-казино. Один стрим приносит ему фиксированную сумму около 100 тыс. рублей или процент от проигрышей подписчиков. По подсчетам, с рекламы он получает до 100 тыс. долларов в месяц.

