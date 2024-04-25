Блогера Kamikadze D* просят заочно арестовать в РФ по делу о военных фейках

Следственный комитет РФ просит заочно арестовать блогера-иноагента Дмитрия Иванова*, известного под псевдонимом Kamikadze D*, по делу о распространении фейков о ВС РФ, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Материалы следствия поступили в Тверской суд Москвы. Блогера обвиняют по ч. 1 ст. 207.3 (распространение ложной информации о деятельности ВС РФ). Дата заседания по делу Иванова* пока не назначена.

Ранее блогера объявили в розыск. Поводом стали опубликованные им видеозаписи о событиях в Мариуполе. Также Иванов* нелестно отзывался об официальном представителе МИД РФ Марии Захаровой. Блогер покинул страну еще в 2017 году.

Накануне в законную силу вступил приговор по делу о распространении фейков про российскую армию, фигурантом которого стал блогер Максим Кац*. Поводом к возбуждению уголовного дела послужило видео на YouTube-канале блогера, где тот описал свою версию событий, произошедших в Буче.

*Физлица, выполняющие функции иноагентов в России.