Вступил в силу приговор блогеру Кацу*, заочно получившему 8 лет за фейки о ВС РФ

Вступил в законную силу приговор по делу о распространении фейков про российскую армию, фигурантом которого стал блогер Максим Кац*, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Мосгорсуд рассмотрел апелляцию на приговор, вынесенный Басманным райсудом столицы 24 августа 2023 года, и оставил ее без удовлетворения, а сам приговор — без изменения.

Тогда суд признал блогера виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ и заочно приговорил его к 8 годам тюрьмы.

Поводом к возбуждению уголовного дела послужило видео на YouTube-канале Каца*, где тот описал свою версию событий, произошедших в Буче.

Сейчас блогер находится не в России, свою вину он не признает.

*Признан Минюстом РФ иностранным агентом