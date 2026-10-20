Травматолог Подмосковья объяснил, почему нельзя давать ребенку еду после травмы

Главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Московской области Александр Григорьев предупредил, что кормление ребенка после серьезной травмы может привести к задержке операции и повысить риски осложнений, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

При серьезной травме, которая может потребовать операции, не стоит утешать ребенка едой или сладостями. Главный внештатный детский травматолог-ортопед Минздрава Московской области, главный врач МОЦОМД Александр Григорьев объяснил, что перед хирургическим лечением необходимо соблюдать голодную паузу: обычно не есть за шесть часов и не пить за два часа до вмешательства.

«Если ребенок поел — операцию могут отложить, а в экстренной ситуации это повышает риски осложнений. Конфета или печенье не снимут боль и не залечат рану, а вот задержка с лечением из-за приема пищи может навредить. Вместо еды лучше успокоить словами или отвлечь разговором», — пояснил Александр Григорьев.

Сразу после травмы необходимо оказать первую помощь: остановить кровотечение, зафиксировать конечность при подозрении на перелом. Затем следует как можно скорее обратиться за медицинской помощью. Специалист оценит степень повреждения и определит дальнейшее лечение.

«Крайне важно следовать всем рекомендациям врачей, в том числе по питанию перед возможными манипуляциями», — добавил Александр Григорьев.

Он также отметил, что в МОЦОМД стремятся сделать лечение максимально безопасным и комфортным для детей и родителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в новом детском клиническом центре имени Леонида Рошаля работают 1 200 высококвалифицированных специалистов, по-настоящему влюбленных в свой род деятельности.

«В команде — ведущие специалисты: лидеры в педиатрии, хирургии, реабилитации, диагностике. Большинство из них из Москвы и Московской области», — подчеркнул глава региона, отметив, что есть врачи и из других российских субъектов.