Михаил Криворучко проверил городские объекты в Павловском Посаде

Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Михаил Криворучко 18 октября проверил ход работ на стадионе «Филимоновский», в парке имени А. С. Потапова и состояние привокзальной площади, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На стадионе «Филимоновский» подготовили песчаное основание под футбольное поле. Дальнейшие работы проведут по нормативам ФИФА. После реконструкции здесь появятся поле с натуральным газоном, три беговые дорожки, трибуны на 600 мест и павильон с раздевалками и душевыми. На площадке для мини-футбола предусмотрены навес, освещение и трибуны на 60 зрителей. Стадион предназначен для тренировок, турниров и занятий спортом всех желающих.

В парке имени А. С. Потапова завершили первый этап благоустройства. Жители уже пользуются обновленной береговой зоной. Сейчас идет второй этап — строительство двух павильонов, которое планируют завершить до конца 2026 года. В них будут проводить детские мастер-классы и занятия клуба «Активное долголетие». В одном из павильонов откроют кафе и сувенирную лавку.

На привокзальной площади в 2025 году благоустроили 2,58 га на месте недостроенного торгового центра. Здесь установили стенд с историей города, декор с узорами павловопосадских платков, игровую зону в виде паровоза, новую остановку и освещение. Проезды и парковку заасфальтировали, пешеходные участки выложили плиткой. Историческое здание вокзала датируется 1861 годом.

Отдельное внимание уделили железнодорожному мосту, состояние которого вызывает нарекания жителей. Администрация намерена добиваться от балансодержателя оперативного ремонта и держит вопрос на контроле.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.