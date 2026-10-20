В Реутове открыли сезон школьной лиги матчем по футзалу

Команды школы № 10 и гимназии 17 октября сыграли в показательном матче на открытии нового сезона «Реутовской школьной лиги». Встреча завершилась победой школы № 10 со счетом 7:2, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новый сезон «Реутовской школьной лиги» стартовал 17 октября после официальной жеребьевки. Его открыла показательная игра по футзалу между командами школы № 10 и гимназии. Школа № 10 выиграла со счетом 7:2.

Участников напутствовали глава Реутова Алексей Ковязин и профессиональный спортивный комментатор Александр Аксенов. Глава города также наградил женскую волейбольную команду школы № 6, которая в прошлом сезоне заняла третье место на региональном этапе соревнований.

Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева и направлен на развитие массового спорта. В этом году команды восьми школ Реутова будут соревноваться в шести дисциплинах: футзале, баскетболе, волейболе, шахматах, настольном теннисе и самбо.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.