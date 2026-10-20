Стажер сможет доказать, что он работал, а не бесплатно учился у своего нанимателя. Как это сделать, РИАМО рассказал руководитель юридического агентства KDA-Lawyers Дмитрий Костин.

В ТК РФ закрепляют понятия стажера и стажировки, новые нормы вступят в силу 1 марта 2027 года.

«Если работодатель фактически использует труд человека, но отказывается платить, необходимо выяснять, оформлены ли трудовые отношения и как именно человек был допущен к работе. Трудовой договор о стажировке — не договор об оказании бесплатных образовательных услуг. На стажера распространяются трудовые гарантии с учетом применимых к нему специальных правил», — объяснил Костин.

Он отметил, что на стажера также распространяется оплачиваемый отпуск, гарантии при наступлении временной нетрудоспособности и обязательное социальное страхование.

Доказать наличие трудовых отношений можно по таким признакам: фиксированный график и учет рабочего времени, производственные задания и поручения руководителя, непосредственное подчинение руководителю отдела, использование результатов работ, переписка с руководителем и сотрудниками.

Костин добавил, что при нарушении прав стажер с собранными доказательствами может обращаться в трудовую инспекцию и прокуратуру.

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