В Воскресенске 50 кадетов прошли этап сдачи нормативов ГТО

Кадеты лицея «ВКШ» 19 октября выполнили часть нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» на стадионе «Гигант» в Воскресенске. В тестировании участвовали 50 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На стадионе «Гигант» 19 октября состоялся очередной этап сдачи нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Участниками стали 50 кадетов МБОУ-лицея «ВКШ».

Программа включала бег на короткие дистанции — 30 и 60 м, на длинные — 1000, 1500, 2000 и 3000 м, а также наклон вперед на гимнастической скамье.

Для получения знака отличия кадетам в ближайшее время предстоит пройти еще несколько испытаний: отжимания или подтягивания, упражнения на пресс или прыжок в длину, а также челночный бег 3×10 м.

По инициативе губернатора Андрея Воробьева комплекс ГТО реализуется в муниципалитетах Подмосковья как программная и нормативная основа физического воспитания. Его цель — развитие массового спорта и оздоровление населения.

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.