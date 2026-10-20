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В Одинцовском округе добавят автобус на маршрут № 20

Дополнительный автобус планируют выпустить на маршрут № 20 в Одинцовском округе. С 1 ноября 2026 года маршрут переведут на регулируемый социальный тариф с предоставлением предусмотренных льгот, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Муниципальный маршрут № 20 «ст. МЦД Немчиновка — пос. Барвиха — ст. МЦД Одинцово» с 1 ноября 2026 года переведут на регулируемый социальный тариф с предоставлением предусмотренных льгот.

Для повышения качества обслуживания и удобства пассажиров на линию планируют выпустить дополнительный автобус. Всего на маршруте будут работать два автобуса малого класса. Одновременно введут укороченную схему движения.

Расписание автобусов находится на согласовании. Его опубликуют после завершения формирования. Информация о работе пассажирского транспорта будет появляться на официальных ресурсах администрации Одинцовского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что, согласно договору между Подмосковьем и столицей, часть автобусных маршрутов, пересекающих МКАД, перейдет под управление «Мосгортранса», что позволит увеличить количество автобусов на маршрутах вдоль МЦД.

«Мы заключили с Москвой соглашение. Вы знаете, что с июня следующего года маршруты, пересекающие МКАД, будут переходить под управление «Мосгортранса», — сказал Воробьев.