В Мытищинской больнице развеяли пять мифов о диспансеризации

Мытищинская больница разъяснила правила прохождения диспансеризации и опровергла распространенные заблуждения о ней. 24 октября в поликлиниках города пройдет единый день диспансеризации, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Диспансеризация доступна не только пожилым: с 18 до 39 лет включительно ее проходят раз в три года, с 40 лет — ежегодно. Набор обследований для каждой возрастной группы подобран с учетом характерных рисков.

Отсутствие жалоб — не повод отказываться от проверки здоровья. Повышенное давление, высокий холестерин и преддиабет могут долго не проявляться. Диспансеризация помогает выявить их до появления симптомов, когда скорректировать состояние проще. Иногда для этого достаточно изменить образ жизни.

Большинство базовых обследований можно пройти за один визит, за несколько часов. В их числе — анкетирование, измерение давления, роста и веса, ЭКГ, флюорография и анализы крови. По результатам пациент получает информацию о состоянии здоровья и персональные рекомендации врача.

Диспансеризация бесплатна в рамках программы государственных гарантий оказания медицинской помощи. Все исследования и консультации из утвержденного перечня оплачиваются за счет ОМС, дополнительных платежей не требуется.

Отдельное направление не нужно. Достаточно обратиться в поликлинику по месту прикрепления с паспортом, СНИЛС и полисом ОМС. Пациента запишут на обследования и объяснят порядок их прохождения.

24 октября в поликлиниках Мытищ пройдет единый день диспансеризации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.