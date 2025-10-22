Блогер «Женат на Марине» обвинил частную клинику в Подмосковье в мошенничестве

Известный блогер Николай Слыхов («Женат на Марине») пожаловался на частную клинику в Одинцове и обвинил ее в мошенничестве. Пациентам навязывали платную госпитализацию и выставляли огромные счета, сообщает Baza .

По словам блогера, 16 октября его мать почувствовала себя плохо. Семья приняла решение обратиться в частную клинику на Вокзальной улице. Врач настоял на госпитализации.

Николай оставил депозит в размере 100 тыс. рублей. Между тем его мать положили в реанимацию. Изначально блогеру сказали, что лечение обойдется в 67 тыс. рублей. Однако на следующий день семье выставили другой счет — 175 тыс. рублей, а после разговора с менеджером он взлетел до 250 тыс. рублей.

Тогда Слыхов заподозрил клинику в мошенничестве и обратился за помощью к юристам. Он предал ситуацию огласке, после чего с блогером связались другие пациенты, которые пожаловались, что клиника «кинула» их. Люди рассказали, что в медучреждении им навязывали дорогостоящие процедуры и лекарства, а при оплате они находили в смете неоказанные услуги.

Эту информацию подтвердили и сотрудники клиники, которые утверждают, что итоговый счет всегда оказывался больше заявленного. Иногда стоимость услуг взлетала до миллиона, после чего пациентам предлагалось оформить кредит.

