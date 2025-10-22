«Попалась с первого раза»: Лолита рассказала, как нарвалась на мошенников
Лолита Милявская чуть не потеряла свои данные из-за телефонных мошенников
Фото - © IraNata. Собственная работа/Wikipedia.org
В своем видеообращении певица Лолита Милявская в свойственной ей манере — с самоиронией — поделилась историей о том, как чуть не стала жертвой телефонных мошенников и едва не лишилась своих данных, сообщает «Царьград».
По словам исполнительницы, она попалась на удочку аферистов с первого раза.
К счастью, рядом оказались «толковые люди», которые быстро помогли ей сменить пароли и защитить аккаунты.
Кроме того, через «Госуслуги» артистка заблокировала все возможные финансовые манипуляции с ее имуществом и кредитами.
