«Попалась с первого раза»: Лолита рассказала, как нарвалась на мошенников

сегодня в 13:54

Лолита Милявская чуть не потеряла свои данные из-за телефонных мошенников

В своем видеообращении певица Лолита Милявская в свойственной ей манере — с самоиронией — поделилась историей о том, как чуть не стала жертвой телефонных мошенников и едва не лишилась своих данных, сообщает «Царьград» .

По словам исполнительницы, она попалась на удочку аферистов с первого раза.

К счастью, рядом оказались «толковые люди», которые быстро помогли ей сменить пароли и защитить аккаунты.

Кроме того, через «Госуслуги» артистка заблокировала все возможные финансовые манипуляции с ее имуществом и кредитами.

