сегодня в 16:35

Блогер Митрошина пришла в суд с книгой «Униженные и оскорбленные»

Блогер Александра Митрошина, которую обвиняют в отмывании денег, сейчас увлечена романом Федора Достоевского «Униженные и оскорбленные». Книгу она взяла с собой прямо на судебное заседание, сообщает «112» .

В четверг на заседании суда по делу блогерши выступили свидетели, которых вызвала сторона обвинения. В следующий раз слово дадут свидетелям со стороны защиты.

Журналисты на выходе из здания суда спросили у инфлюенсерши, какую последнюю книгу она прочитала. Митрошина отметила, что прямо сейчас занята чтением романа «Униженные и оскорбленные».

«Я даже с собой ее взяла», — сказал блогер.

Она заявила, что «угорела» по Достоевскому, а потому решила прочитать несколько его произведений.

Александру Митрошину обвиняют в отмывании денежных средств в особо крупном размере. Ранее ее поместили под домашний арест.

