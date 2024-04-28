Блогер Асхаб Тамаев попал в аварию в Москве

Он ехал на своей новой BMW M5 и врезался в другой BMW. На кадрах, которые показал Telegram-канал, видно, что в обеих машинах сработали подушки безопасности. Сам Тамаев заявил, что с ним все хорошо. Данных о других пострадавших также нет.

В короткой беседе с РЕН ТВ позже Тамаев заявил, что машину разбил не он, а парковщик. Самого блогера за рулем якобы не было.

Другая авария произошла вечером 27 апреля в Новой Москве. На улице Луговой деревни Рогозино произошло столкновение автомобилей «ВАЗ» и «Киа». В ходе аварии был сбит пешеход. Водитель отечественной легковушки скончался на месте, пешехода с различными травмами доставили в медучреждение.