Один человек погиб и один пострадал в ДТП в Новой Москве Происшествия сегодня в 21:35

Один человек погиб и один пострадал в ДТП в ТиНАО, которое произошло на улице Луговой деревни Рогозино в районе дома 20, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей «ВАЗ» и «Киа». В ходе аварии был сбит пешеход. В результате дорожной аварии водитель «ВАЗ» скончался на месте, пешехода с различными травмами доставили в медучреждение. Сотрудники столичной Госавтоинспекции, а также следственно-оперативной группы разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего.